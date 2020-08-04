Бойовики на Донбасі 3 рази обстріляли позиції ООС

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає
З початку поточної доби, 4 серпня, російські найманці на Донбасі 3 рази обстріляли українські позиції. Бойових втрат і поранень серед особового складу немає.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Зокрема, окупанти вчинили обстріл поблизу населених пунктів Піски, Майорське і Луганське. На інших ділянках фронту режим припинення вогню дотримувався повною мірою.
Українські військові вогню у відповідь не відкривали. Бойових втрат немає.
Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня бойовики отримали з РФ броньовану техніку, стрілецьку зброю, боєприпаси та пальне, згідно з даними розвідки.
Нагадаємо, на Донбасі з минулого понеділка діє режим припинення вогню, за цей період втрат серед українських військових немає, попри поодинокі обстріли з боку бойовиків.
Раніше в Росії офіційно повідомили про готовність постачати зброю бойовикам на Донбас.
При цьому в Міноборони України вважають загрози постачання зброї бойовикам прямий збройною агресією Росії.