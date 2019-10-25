ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе 3 раза обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 13:13
Боевики на Донбассе 3 раза обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

Он попал под обстрелы на Луганском направлении

От начала текущих суток незаконные вооруженные формирования РФ и их наемники совершили 3 обстрела на Луганском направлении, в результате чего был ранен украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как сообщается, после 6 утра противник из стрелкового оружия и автоматических гранатометов вел огонь по опорних пунктах подразделений украинской армии возле Хутора Вильного, Новозвановки и Луганского.

"В медицинское учреждение эвакуирован один военнослужащий из состава Объединенных сил, который получил ранения вследствие вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 октября боевики в зоне боевых действий на Донбассе в очередной раз обстреляли украинские позиции на участке разведения сил и средств. Незаконные вооруженные формирования стреляли в районе села Богдановка на участке разведения №3.

Кроме этого, от вечера и до полуночи 24 октября боевики почти вдвое увеличили количество обстрелов - в целом зафиксировано 25 обстрелов.

Также РБК-Украина писало, что 24 октября пророссийские боевики обстреляли ремонтную бригаду в Луганской области, которая проводила работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская". В результате обстрела были ранены два человека.

Новый глава ЦИК исключает выборы на Донбассе в ближайшее время На Донбассе нашли немецкие боеприпасы времен Второй мировой войны
Новости Украины Донбассукраинские военные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь