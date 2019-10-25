ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі 3 рази обстріляли позиції ООС, поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 13:13
Бойовики на Донбасі 3 рази обстріляли позиції ООС, поранений український військовий
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

Він потрапив під обстріл на Луганському напрямку

Від початку поточної доби незаконні збройні формування РФ та їх найманці скоїли 3 обстріли на Луганському напрямку, в результаті чого був поранений український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Як повідомляється, після 6 ранку ворог із стрілецької зброї і автоматичних гранатометів вів вогонь по опорних пунктах підрозділів української армії біля Хутора Вільного, Новозванівки та Луганського.

"До медичного закладу евакуйований один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня бойовики у зоні бойових дій на Донбасі в черговий раз обстріляли українські позиції на ділянці розведення сил і засобів. Незаконні збройні формування стріляли в районі села Богданівка на ділянці розведення №3.

Крім цього, від вечора до опівночі 24 жовтня бойовики майже вдвічі збільшили кількість обстрілів - загалом зафіксовано 25 обстрілів.

Також РБК-Україна писало, що 24 жовтня проросійські бойовики обстріляли ремонтну бригаду в Луганській області, яка проводила роботи в районі залізничної станції "Кондрашевська". В результаті обстрілу були поранені дві людини.

Новий глава ЦВК виключає вибори на Донбасі найближчим часом На Донбасі знайшли німецькі боєприпаси часів Другої світової війни
Новини України Донбасукраинские военные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся