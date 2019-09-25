Бойовики на Донбасі посилили обстріли, постраждали двоє військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

З початку доби окупанти вели мінометні обстріли

У середу, 25 вересня, бойовики в зоні проведення операції Об'єднаних сил 15 раз обстріляли позиції українських військових, двоє солдатів отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр Міністерства оборони.

Зазначається, що збройні формування РФ і її найманці переважно застосовували гранатомети різних систем, проте вже 5 разів, в порушення Мінських угод, в районах населених пунктів Травневе, Мар'їнка, Новолуганское, Південне і Красногорівка бойовики вели мінометні обстріли.

"Українські віськові кілька разів застосовували легке піхотне озброєння у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ з метою придушення ворожої збройної активності, збереження життя і здоров'я наших воїнів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, з початку поточної доби в результаті обстрілу ворожих отримав поранення один український військовий. Ще один солдат отримав бойове травмування. Їх госпіталізували в медичні установи.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ремонт мосту в Станиці Луганській може закінчитися в найкоротші терміни. Щодня через цей міст проходять понад 10 тисяч чоловік.