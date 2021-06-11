Бойовики на Донбасі 12 разів відкривали вогонь: один український воїн отримав поранення

Бойовики на Донбасі 12 разів обстріляли позиції українських військових 10 червня. В результаті один військовослужбовець отримав кульове поранення.

В районі населеного пункту Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. У районі Новгородського також було неспокійно - противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки бойовики обстрілювали позиції ООС з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі Водяного (біля Приазов'я) російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

А неподалік Водяного (в районі Донецька) бойовики стріляли зі станкових протитанкових гранатометів. Також поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Луганського бойовики двічі обстрілювали наших захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Недалеко від селища Піски ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї. В результаті один український воїн отримав кульове поранення.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики встигли двічі обстріляти позиції ООС сьогодні з ранку.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А в напрямку Опитного - здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.