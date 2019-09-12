Бойовики на Донбасі 12 раз обстріляли позиції ООС

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Про втрати серед українських військових не повідомляється

На Донбасі з початку доби 12 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС в Facebook.

Повідомляється, що обстріл українських позицій збройні формування Російської федерації і її найманці здійснювали з мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілу позицій ООС, а саме неподалік Харчовиків, двічі біля Водяного, поблизу Новогнатовки, Верхнеторецка та Авдіївки.

Також 6 обстрілу бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Зокрема, двічі обстріляли поблизу Новгородського, в районі Зайцевого, неподалік від Кримського і Травневого.

Про поранених або загиблих не повідомляється.

Нагадаємо, протягом 11 вересня бойовики 18 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинули 2 військових.

Раніше повідомлялося, що 12 вересня "ЛНР" передала Україні 54 укладених.