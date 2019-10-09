Бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики тричі застосували заборонену мінськими угодами зброю

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донеччині з початку поточної доби 9 вересня зафіксовано 11 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що окупанти тричі застосовували по українським військовим артилерію і міномети, порушуючи Мінські угоди про заборону застосування важкого озброєння.

"Поточні добу окупанти почали мінометним обстрілом в районі н. п. Піски. Після півночі ворог випустив по нашим воїнам 10 мін калібру 82 мм і застосовував великокаліберні кулемети", - йдеться в повідомленні.

З 7 ранку, протягом 40 хвилин бойовики здійснили 12 артилерійських пострілів калібру 122 мм і випустили 6 мін 120-го калібру по українським військовим у Новолуганському. Окупанти вели обстріл з напрямків від Горлівки і селища Доломітне. Після 10.25 розриви 3-х ворожих мін калібру 82 мм зафіксували наші воїни в районі н. п. Золоте.

Також повідомляється, що противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння в районах населеного пункту Пищевик, Новогнатівка, Лебединське, Миколаївка, Красногорівка, Золоте і Майорськ.

Нагадаємо, 8 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

Також РБК-Україна повідомляло, що збройні формування Російської Федерації і її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 7 жовтня, обстрілюючи позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, українські військові не постраждали.