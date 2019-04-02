ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь по позициям ООС

Новости » Происшествия    02.04.2019 - 13:40
Боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь по позициям ООС
Фото: военнослужащие (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь в составе защитников Украины нет

От начала текущих суток по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован один прицельный минометный обстрел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

С 06.00 утра, в течение 40 минут, оккупанты выпустили 5 мин калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам Верхнетореецкого. Враг вел обстрел с направления оккупированного села Михайловка.

По имеющейся информации, потерь от начала текущих суток в составе защитников Украины нет.

По информации разведки, командование российских оккупационных войск активизировало испытания модернизированных образцов вооружения и военной техники на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки, 1 апреля, на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих. Вчера противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Кроме того, с 28 марта пропуски для пересечения линии разграничения на Донбассе стали бессрочными. При этом заявления, поданные и обработаны до 28 марта 2019 года, будут действовать один год.

На Донбассе ранены трое украинских военных Военнослужащим в ООС повысили зарплаты
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины ООСДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь