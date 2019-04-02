Боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь по позициям ООС

Фото: военнослужащие (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь в составе защитников Украины нет

От начала текущих суток по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован один прицельный минометный обстрел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

С 06.00 утра, в течение 40 минут, оккупанты выпустили 5 мин калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам Верхнетореецкого. Враг вел обстрел с направления оккупированного села Михайловка.

По имеющейся информации, потерь от начала текущих суток в составе защитников Украины нет.

По информации разведки, командование российских оккупационных войск активизировало испытания модернизированных образцов вооружения и военной техники на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки, 1 апреля, на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих. Вчера противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Кроме того, с 28 марта пропуски для пересечения линии разграничения на Донбассе стали бессрочными. При этом заявления, поданные и обработаны до 28 марта 2019 года, будут действовать один год.