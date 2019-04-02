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Бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціям ООС

Новини » Надзвичайні події    02.04.2019 - 13:40
Бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціям ООС
Фото: військовослужбовці (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат у складі захисників України немає

Від початку поточної доби станом на 12.00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано один прицільний мінометний обстріл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства оборони України.

З 06.00 ранку, протягом 40 хвилин, окупанти випустили 5 мін калібрів 120 та 82 мм по нашим оборонцям Верхньоторецького. Ворог вів обстріл з напрямку окупованого села Михайлівка.

За наявною інформацією, втрат від початку поточної доби у складі захисників України немає.

За інформацією розвідки, командування російських окупаційних військ активізувало випробовування модернізованих зразків озброєння та військової техніки на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

РБК-Україна повідомляло, що минулої доби, 1 квітня, на Донбасі були поранені троє українських військовослужбовців. Вчора противник 18 разів порушив режим припинення вогню, в тому числі з застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

Крім того, з 28 березня пропуски для перетину лінії розмежування на Донбасі стали безстроковими. При цьому заяви, подані і оброблені до 28 березня 2019 року, будуть діяти один рік.

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