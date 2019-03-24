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Боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь по позициям ООС

Новости » Общество    24.03.2019 - 14:04
Боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь по позициям ООС
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

От начала суток, 24 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксирован один обстрел боевиков с применением оружия запрещенных калибров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

В штабе сообщили, что российско-оккупационные войска в 7:20 осуществили обстрел из миномета калибра 82 мм в сторону позиций украинских военных вблизи населенного пункта Золотое 4. Украинские военные не открывали огонь в ответ.

"Сейчас ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем украинских военных. Потерь в рядах Объединенных сил с начала суток не учтено", - сообщили в пресс-центре Министерства обороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на линии разграничения на Донбассе сегодня, 24 марта, состоялось восстановление работы контрольного пункта въезда-выезда "Золотое". В то же время первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что со стороны пророссийских наемников на оккупированных территориях отсутствует любая инфраструктура, что идет к КПВВ "Золотое".

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