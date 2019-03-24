КПВВ "Золотое" готов к возобновлению работы

Ілюстрастративне фото (dpsu.gov.ua)

В настоящее время ни одно транспортное средство через КПВВ "Золотое" не проследовало

На линии разграничения на Донбассе сегодня, 24 марта, состоялось восстановление работы контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Золотое". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничники сообщили, что возобновление работы состоялось 24 марта 2019 года в 7:00 по решению командующего Объединенных сил.

"Пограничники и другие правоохранители из состава Объединенных сил готовы к осуществлению пропускных операций", - сообщили правоохранители.

Сообщается, что в настоящее время через КПВВ "Золотое" ни один гражданин или транспортное средство не проследовал.

В то же время первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что со стороны пророссийских наемников на оккупированных территориях отсутствует любая инфраструктура, что идет к КПВВ "Золотое".

"На оккупированной территории - запустение, разбитая дорога , все вокруг заминировано и никакого намека на КПВВ, вообще, на жизнь , ни вагончика , санузла или медсанчасти, места для проверки машин или прохожих", - сообщила Геращенко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "ЛНР" заблокирует открытие пункта пропуска на Донбассе. Лидер пророссийских террористов "ЛНВ" Леонид Пасечник отметил, что пропуск через КПВВ "Золотое" начнется только после принятия согласованного с "ЛНВ" решение в Минске.