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Боевики девять раз обстреляли позиции ООС: применяли артиллерию и минометы

Донбасс, Среда 23 декабря 2020 08:12
Боевики девять раз обстреляли позиции ООС: применяли артиллерию и минометы
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы украинских позиций осуществлялись из артиллерии, гранатометов, минометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности группировки "Восток" российско-оккупационные войска применили вблизи Водяного артиллерийские системы 122-го калибра. На этом же направлении враг еще несколько раз открывал огонь из гранатометов различных систем и совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1.

В районе ответственности группировки "Север" вблизи Луганского и Южного боевики применили минометы 120-го и 82-го калибра. Также у Южного вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни или здоровью нашим воинам, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь или ранений среди наших защитников нет", - отметили в штабе.

С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе продолжают прятать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм.

Также сообщалось, что оккупационная власть в Луганской области "приговорила" к 17 годам тюрьмы участника обмена пленными.

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