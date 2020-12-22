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Оккупанты "приговорили" участника обмена пленными к 17 годам тюрьмы

Луганск, Вторник 22 декабря 2020 15:10
Оккупанты "приговорили" участника обмена пленными к 17 годам тюрьмы
Фото: боевики (facebook com mod mil rus)
Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть в отдельных районах Луганской области "приговорила" к 17 годам тюрьмы участника обмена пленными. Его передали на оккупированную территорию в ходе обмена зимой 2017 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что "приговор" получил уроженец Киевской области Тарас Олексиенко. Якобы он был завербован Службой безопасности Украины, когда находился в киевском СИЗО.

Оккупационная власть утверждает, что мужчина устроился в незаконные вооруженные формирования и якобы передавал украинской стороне сведения о личном составе и перемещении техники. Кроме того, его обвинили в якобы подготовке теракта в Луганске.

Отметим, 27 декабря 2017 года состоялся самый большой за время войны на Донбассе обмен пленными между украинской стороной и ОРДЛО в формате "237 на 74". При этом полный перечень переданных на оккупированные территории так и не был обнародован.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики захватили в плен еще одного украинского военного, позже была опубликована его фотография.

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