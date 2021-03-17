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Боевики за день пять раз нарушили "тишину" на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Среда 17 марта 2021 18:28
Боевики за день пять раз нарушили "тишину" на Донбассе Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевика за день пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Противник применил пулеметы и разные виды гранатометов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в районе поселка Новотошковское противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарска и Песков - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово боевики обстреляли позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе снова пытались заглушить беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. До этого беспилотник ОБСЕ упал после того, как его заглушила станция радиоэлектронной борьбы.

Также сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по отражению нападения воздушного десанта условного противника.

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