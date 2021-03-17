Боевики за день пять раз нарушили "тишину" на Донбассе

Пророссийские боевика за день пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Противник применил пулеметы и разные виды гранатометов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook .

Сообщается, что в районе поселка Новотошковское противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарска и Песков - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово боевики обстреляли позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.