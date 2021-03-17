Бойовики за день п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі

Проросійські бойовика за день п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Противник застосував кулемети та різні види гранатометів.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook .

"Бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

В районі населеного пункту Гнутове бойовики обстріляли позиції українських військових з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів, а в районі селища Луганське - ще й з ручних протитанкових гранатометів.

Повідомляється, що в районі селища Новотошківське противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів, а поблизу Світлодарська та Пісків - зі станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі знову намагалися заглушити безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. До цього безпілотник ОБСЄ впав після того, як його заглушила станція радіоелектронної боротьби.

Також повідомлялося, що бійці Збройних сил України провели навчання з відбиття нападу повітряного десанту умовного противника.