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Бойовики за день п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Середа 17 березня 2021 18:28
Бойовики за день п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовика за день п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Противник застосував кулемети та різні види гранатометів.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що в районі селища Новотошківське противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів, а поблизу Світлодарська та Пісків - зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі населеного пункту Гнутове бойовики обстріляли позиції українських військових з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів, а в районі селища Луганське - ще й з ручних протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі знову намагалися заглушити безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. До цього безпілотник ОБСЄ впав після того, як його заглушила станція радіоелектронної боротьби.

Також повідомлялося, що бійці Збройних сил України провели навчання з відбиття нападу повітряного десанту умовного противника.

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