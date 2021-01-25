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Боевики демонстрируют нежелание соблюдать перемирие на Донбассе, - СЦКК

Донбасс, Понедельник 25 января 2021 13:03
Боевики демонстрируют нежелание соблюдать перемирие на Донбассе, - СЦКК
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации демонстрируют нежелание соблюдать условия перемирия. Наблюдатели Миссии ОБСЕ регулярно фиксируют нарушения со стороны боевиков.

Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации (СЦКК).

Так, беспилотники ОБСЕ 19 января выявили 21 единицу 122 мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" вблизи Краснолучского, а также 21 января - 18 танков на полигоне возле Новоселовки.

"Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода", - отметили в СЦКК.

Также наблюдатели ОБСЕ в отчете от 22 января заявили о военном присутствии в зоне безопасности. В частности, выявили бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 возле Безымянного, а 21 января - 23 мм зенитная установка в жилом районе вблизи населенного пункта Кадиевка.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - отметили в СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 января, на Донбассе боевики пять раз нарушили режим "тишины".

Также РБК-Украина писало, что за 23 января Миссия ОБСЕ зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня за сутки.

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