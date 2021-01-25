Боевики демонстрируют нежелание соблюдать перемирие на Донбассе, - СЦКК

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации демонстрируют нежелание соблюдать условия перемирия. Наблюдатели Миссии ОБСЕ регулярно фиксируют нарушения со стороны боевиков.

Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации (СЦКК).

Так, беспилотники ОБСЕ 19 января выявили 21 единицу 122 мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" вблизи Краснолучского, а также 21 января - 18 танков на полигоне возле Новоселовки.

"Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода", - отметили в СЦКК.

Также наблюдатели ОБСЕ в отчете от 22 января заявили о военном присутствии в зоне безопасности. В частности, выявили бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 возле Безымянного, а 21 января - 23 мм зенитная установка в жилом районе вблизи населенного пункта Кадиевка.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - отметили в СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 января, на Донбассе боевики пять раз нарушили режим "тишины".

Также РБК-Украина писало, что за 23 января Миссия ОБСЕ зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня за сутки.