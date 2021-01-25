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Боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Донбасс, Понедельник 25 января 2021 07:46
Боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

В течение минувших суток, 24 января, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, неподалеку населенных пунктов Пески и Южное вооруженные формирования РФ открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

От начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными.

В течение суток 23 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

Также, в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня за сутки.

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