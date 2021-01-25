Бойовики демонструють небажання дотримуватися перемир'я на Донбасі, - СЦКК

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбасі збройні формування Російської Федерації демонструють небажання дотримуватися умов перемир'я. Спостерігачі Місії ОБСЄ регулярно фіксують порушення з боку бойовиків.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Так, безпілотники ОБСЄ 19 січня виявили 21 одиницю 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" поблизу Краснолуцького, а також 21 січня - 18 танків на полігоні біля Новоселівки.

"Вказане озброєння розміщено з порушеннями встановлених ліній відводу", - зазначили в СЦКК.

Також спостерігачі ОБСЄ у звіті від 22 січня заявили про військову присутність в зоні безпеки. Зокрема, виявили броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2 біля Безіменного, а 21 січня - 23 мм зенітна установка в житловому районі поблизу населеного пункту Кадіївка.

"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - зазначили в СЦКК.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 січня, на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим "тиші".

Також РБК-Україна писало, що за 23 січня Місія ОБСЄ зафіксувала 45 порушень режиму припинення вогню за добу.