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ОБСЕ зафиксировала 45 нарушений перемирия в Донецкой области за сутки

Воскресенье 24 января 2021 06:06
ОБСЕ зафиксировала 45 нарушений перемирия в Донецкой области за сутки
Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня за сутки. В Луганской области соблюдалась тишина.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северо-северо-западу от Донецкой фильтровальной станции в утреннее время 22 января, а также к северу от Широкино.

За предыдущий отчетный период зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области перемирие соблюдают с 17 января.

После того, как была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 6 405 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, 23 января боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

РБК-Украина писало, что 21 января на Донбассе погиб украинский военный.

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