Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком

Пророссийские боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области. Работы должны начаться сегодня.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 4 января на водопроводе произошел порыв, который оставил без воды около 38 тысяч жителей Торецка и еще четырех населенных пунктов. На утро 8 января представители оккупационной власти дали гарантии безопасности, поскольку порыв был выявлен на участке трубы в "серой зоне".

Также сообщается, что обследование водопровода и ремонт запланирован на первую половину дня. В ГСЧС отмечают, что вчера жителям пострадавших населенных пунктов подвезли почти 225 тонн воды.

Напомним, ранее сообщалось, что на аварийном водопроводе на Донбассе обнаружили новый порыв на участке трубы в "серой зоне".

Отметим, сегодня с утра на Донбассе фиксировались очередные нарушения тишины. По данным украинской стороны, боевики применяют минометы и другие виды вооружения.