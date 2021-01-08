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Бойовики дали гарантії безпеки для ремонту водопроводу під Торецьком

Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики на Донбасі дали українській стороні гарантії безпеки для ремонту водопроводу під Торецьком Донецької області. Роботи мають початися сьогодні.

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Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 4 січня на водопроводі стався порив, який залишив без води близько 38 тисяч жителів Торецька і ще чотирьох населених пунктів. На ранок 8 січня представники окупаційної влади дали гарантії безпеки, оскільки порив було виявлено на ділянці труби в "сірій зоні".

Також повідомляється, що обстеження водопроводу та ремонт заплановано на першу половину дня. У ДСНС відзначають, що вчора мешканцям постраждалих населених пунктів підвезли майже 225 тонн води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на аварійному водопроводі на Донбасі виявили новий порив на ділянці труби в "сірій зоні".

Зазначимо, сьогодні з ранку на Донбасі фіксувалися чергові порушення тиші. За даними української сторони, бойовики застосовують міномети та інші види озброєння.

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