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На Донбассе с утра очередные нарушения тишины. Боевики применяют минометы

Донбасс, Пятница 08 января 2021 08:33
На Донбассе с утра очередные нарушения тишины. Боевики применяют минометы
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики на Донбассе утром 8 января уже четыре раза нарушили режим прекращения огня. Среди украинских бойцов потерь нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что вчера украинская сторона зафиксировала 8 нарушений режима прекращения огня. В частности, боевики открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского.

Возле Хутора Вольный они вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, обстрелы зафиксированы в районе Водяного, Авдеевки и Гранитного. Украинская сторона сообщила о нарушениях в ОБСЕ.

С утра 8 января в районе проведения ООС уже зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. На Приазовье противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

"На обстрелы противника наши защитники открыли огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ зафиксировала почти 220 нарушений на Донбассе за сутки.

До этого стало известно, что в "серой зоне" прорвало водопровод и украинская сторона ждет гарантий тишины от боевиков для ремонта.

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