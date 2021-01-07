ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На аварийном водопроводе на Донбассе новый порыв: от боевиков ждут гарантий тишины

Донбасс, Четверг 07 января 2021 09:36
На аварийном водопроводе на Донбассе новый порыв: от боевиков ждут гарантий тишины
Фото: Торецк в очередной раз остался без воды (wikimedia.org by Zimina)
Автор: РБК-Украина

На аварийном водопроводе в Донецкой области нашли еще один порыв. В связи с этим пять населенных пунктов до сих пор остаются без воды, а от пророссийских боевиков ждут гарантий безопасности перед ремонтом.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 4 января произошел порыв на водопроводе "Горловка-Торецк", в результате чего без воды остались 5 населенных пунктов - Торецк, Зализне, Пивничное , Пивденное и Щербиновка (всего около 38 тысяч жителей).

По состоянию на утро 7 января обнаружен еще один порыв.

"После предоставления гарантий безопасности бригады КП "Компания "Вода Донбасса" продолжат обследование водопровода на наличие порывов и проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании "Вода Донбасса", для возобновления подачи воды необходимо устранить повреждения в "серой зоне".

Напомним, ранее сообщалось, что боевики за сутки пять раз нарушили перемирие, но сегодня на Донбассе тихо.

ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА выяснить до 15 января, возможны ли местные выборы на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДонбассводопроводТорецк

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь