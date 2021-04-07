Боевики четыре раза обстреливали позиции ООС на Донбассе

В среду, 7 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военными.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также вблизи населенных пунктов Гнутово, Широкино и Водяное, что на Приазовье, оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от поселка Опытное. Боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Напомним, за минувшие сутки, 6 апреля, боевики 14 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. От вражеского выстрела умер военный, еще один подорвался на взрывном устройстве.

Кроме того, 3 апреля на Донбассе пропал один из украинских военнослужащих. Вчера боевики отдали его тело украинским военным.

Добавим, что из-за обстрела боевиков почти 50 населенных пунктов на Донбассе остались без воды.