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Бойовики чотири рази обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Середа 07 квітня 2021 18:12
Бойовики чотири рази обстрілювали позиції ООС на Донбасі Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У середу, 7 квітня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованої українськими військовими.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від селища Опитне. Бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Також поблизу населених пунктів Гнутове, Широкине і Водяне, що на Приазов'ї, окупанти використовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Втрат серед українських військових немає.

"Про всіх фактах порушень з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 квітня, бойовики 14 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Від ворожого пострілу помер військовий, ще один підірвався на вибуховому пристрої.

Крім того, 3 квітня на Донбасі пропав один з українських військовослужбовців. Вчора бойовики віддали його тіло українським військовим.

Додамо, що через обстріли бойовиків майже 50 населених пунктів на Донбасі залишилися без води.

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