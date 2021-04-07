Бойовики чотири рази обстрілювали позиції ООС на Донбасі

У середу, 7 квітня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованої українськими військовими.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

"Про всіх фактах порушень з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Також поблизу населених пунктів Гнутове, Широкине і Водяне, що на Приазов'ї, окупанти використовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від селища Опитне. Бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 квітня, бойовики 14 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Від ворожого пострілу помер військовий, ще один підірвався на вибуховому пристрої.

Крім того, 3 квітня на Донбасі пропав один з українських військовослужбовців. Вчора бойовики віддали його тіло українським військовим.

Додамо, що через обстріли бойовиків майже 50 населених пунктів на Донбасі залишилися без води.