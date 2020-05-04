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Боевики четыре раза обстреливали позиции украинских военных на Донбассе

Новости » Происшествия     04.05.2020 - 13:51
Боевики четыре раза обстреливали позиции украинских военных на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевых потерь в рядах украинских войск нет

От начала текущих суток боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, утром в районе Крымского, боевики выпустили в сторону наших опорных пунктов 5 мин 120-го калибра и дважды выстрелили из станкового гранатомета. Кроме того, во второй раз от начала суток оккупанты применили оружие возле Верхнеторецкого, где использовали миномет 82-го калибра и вели огонь из гранатометов и автоматических гранатометов.

Также вблизи Новотроицкого и Авдеевки боевики применяли гранатометы различных типов по позициям украинских военных

Как отмечается, украинские военнослужащие били по противнику в ответ из очередных средств. Вражеский огонь удалось вовремя подавить. Боевых потерь в рядах украинских войск нет.

Напомним, в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмирования.

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