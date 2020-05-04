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Бойовики чотири рази обстрілювали позиції українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     04.05.2020 - 13:51
Бойовики чотири рази обстрілювали позиції українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойових втрат у лавах українських військ немає

Від початку поточної доби бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, вранці в районі Кримського, бойовики випустили в бік наших опорних пунктів 5 мін 120-го калібру та двічі вистрілили зі станкового гранатомета. Крім того, вдруге від початку доби окупанти застосували зброю біля Верхньоторецького, де використали міномет 82-го калібру та вели вогонь зі станкових і автоматичних гранатометів.

Також поблизу Новотроїцького та Авдіївки бойовики застосовували гранатомети різних типів по позиціях українських військових

Як зазначається, українські військовослужбовці били по противнику у відповідь з чергових засобів. Ворожий вогонь вдалося вчасно придушити. Бойових втрат у лавах українських військ немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та троє - бойові травмування.

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