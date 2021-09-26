Бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий
За добу, 25 вересня, російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Один військовий ЗСУ отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, у порівнянні з попередньою добою, знизилася.
У напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.
Поблизу Мар'їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл українських позицій зі стрілецької зброї.
У районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети.
У бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я -з адовільний.
Військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали вогонь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі влаштовують навчання і стріляють з танків. Цю інформацію підтвердили в ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що бойовики використовують безпілотники проти наших бійців. Вони скидають осколкові гранати на українські позиції на Донбасі.