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Бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий

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Донбас, Неділя 26 вересня 2021 08:04
Бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий Фото: бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої зброї (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 25 вересня, російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Один військовий ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, у порівнянні з попередньою добою, знизилася.

У напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Мар'їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл українських позицій зі стрілецької зброї.

У районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети.

У бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я -з адовільний.

Військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали вогонь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі влаштовують навчання і стріляють з танків. Цю інформацію підтвердили в ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики використовують безпілотники проти наших бійців. Вони скидають осколкові гранати на українські позиції на Донбасі.

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