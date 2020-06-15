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Боевики четвертые сутки удерживают двух человек на своем КПВВ

Новости » Общество     15.06.2020 - 15:52
Боевики четвертые сутки удерживают двух человек на своем КПВВ
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Два человека четвертые сутки подряд не могут попасть в оккупированный Донецк

Боевики на Донбассе четвертые сутки подряд удерживают двух человек перед своим блокпостом на дорожном коридоре Курахово - Донецк (КПВВ "Марьинка"). Украинская сторона готова их эвакуировать в любой момент.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что сегодня через КПВВ "Станица Луганская" в сторону оккупированных территорий пропустил пятерых человек. Боевики их не пропустили, поэтому они вернулись на подконтрольную территорию.

На КПВВ "Марьинка" желающих пересечь линию разграничения сегодня не было. При этом пророссийские боевики уже четверо суток удерживают перед своим блокпостом двух людей, не позволяя им проехать домой.

"При необходимости пограничники из состава Объединенных сил готовы обеспечить их возвращение на контролируемую территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с 14 июня все КПВВ на административной границе с временно оккупированным Крымом возобновили работу, очередей или задержек не возникало.

На выходных боевики частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском, выпустив несколько десятков абитуриентов.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиКПВВ
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