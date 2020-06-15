Бойовики четверту добу утримують двох осіб на своєму КПВВ

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Дві особи четверту добу поспіль не можуть потрапити до окупованого Донецька

Бойовики на Донбасі четверту добу поспіль утримують двох осіб перед своїм блокпостом на дорожньому коридорі Курахове - Донецьк (КПВВ "Мар'їнка"). Українська сторона готова їх евакуювати в будь-який момент.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Повідомляється, що сьогодні через КПВВ "Станиця Луганська" у бік окупованих територій пропустив п'ятьох осіб. Бойовики їх не пропустили, тому вони повернулися на підконтрольну територію.

На КПВВ "Мар'їнка" охочих перетнути лінію розмежування сьогодні не було. При цьому проросійські бойовики вже чотири доби утримують перед своїм блокпостом двох осіб, не дозволяючи їм проїхати додому.

"При необхідності прикордонники зі складу Об'єднаних сил готові забезпечити їх повернення на контрольовану територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 14 червня всі КПВВ на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Кримом відновили роботу, черг або затримок не виникало.

На вихідних бойовики частково розблокували перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганськом, випустивши кілька десятків абітурієнтів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна