Боевики блокируют ремонт моста в Станице Луганской

Глава Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин заявил, что боевики продолжают блокировать ремонт моста в Станице Луганской. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook РГА.

Глава РГА подчеркнул, что в очередной раз "российская сторона и оккупанты показали, что они не желают создавать соответствующие условия для ремонта моста".

По его словам, боевики воспрепятствовали тому, чтобы специалисты-проектировщики приблизились к разрушенному мосту в Станице Луганской и начали восстановление сооружения.

"Прибыли проектанты, прибыли специалисты, которые должны были оценить ситуацию по разрушенному мосту, чтобы изготовить соответствующий проект. Как только проектанты спустились к провалу, они были предупреждены о том, что это будет воспринято, как акт агрессии, и человек в военной форме, находящейся на противоположной стороне, запретил дальше передвигаться", - отметил Золкин.

Как писало РБК-Украина, 24 июля украинская сторона сообщила, что готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, которые размещены вдоль дороги, между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом через реку Северский Донец.

Напомним, 17 июля Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске договорилась о демонтаже фортификационных сооружений на территории так называемой "ЛНР". Украинская сторона заявила, что готова в ближайшие сроки обеспечить свою часть ремонта моста.

Подчеркнем, ранее президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область назвал условия восстановление моста в Станице Луганской. Он отмечал, что украинская сторона хочет отстроить этот мост.