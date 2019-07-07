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Зеленский назвал условия восстановления моста в Станице Луганской

Новости » Политика    07.07.2019 - 20:17
Зеленский назвал условия восстановления моста в Станице Луганской
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Строительство моста начнется после отодвигания укреплений российских наемников

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганской области вместе с президентом Европейского Совета Дональдом Туском назвал условия восстановления моста в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Зеленский заявил, что украинская сторона хочет отстроить этот мост.

"Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги – и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - сообщил президент Украины.

Также Зеленский заверил, что во время строительства моста людям будет обеспечена возможность пересечения линии разграничения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский и Туск посетили район ООС. Во время визита президента Украины и Европейского Совета сопровождал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирський, а также председатель Государственной пограничной службы Сергей Дайненко.

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