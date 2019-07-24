Бойовики блокують ремонт моста в Станиці Луганській

Фото: ремонт мосту в Станиці Луганській (dnews.dn.ua)

Фахівці-проектувальники не змогли наблизитися до зруйнованого мосту

Глава Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін заявив, що бойовики продовжують блокувати ремонт моста в Станиці Луганській. Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в Facebook РДА.

Глава РДА підкреслив, що в черговий раз "російська сторона і окупанти показали, що вони не бажають створювати відповідні умови для ремонту моста".

Окупанти не допустили спеціалістів до обстеження мосту. Окупанти не допустили спеціалістів, які були повинні провести обстеження зруйнованої частини мосту, задля прийняття рішення щодо її відновлення. Опубліковано Станично-Луганська районна державна адміністрація Середа, 24 липня 2019 р.

За його словами, бойовики перешкодили тому, щоб фахівці-проектувальники наблизилися до зруйнованого мосту в Станиці Луганській і почали відновлення споруди.

"Прибули проектанти, прибули фахівці, які повинні були оцінити ситуацію по зруйнованому мосту, щоб виготовити відповідний проект. Як тільки проектанти спустилися до провалу, вони були попереджені про те, що це буде сприйнято, як акт агресії, і людина у військовій формі, що знаходиться на протилежному боці, заборонила далі пересуватися", - зазначив Золкін.

Як писало РБК-Україна 24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ "Станиця Луганська" і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

Нагадаємо, 17 липня Тристороння контактна група в ході засідання у Мінську домовилася про демонтаж фортифікаційних споруд на території так званої "ЛНР". Українська сторона заявила, що готова в найближчі строки забезпечити свою частину ремонту моста.

Підкреслимо, раніше президент Володимир Зеленський у ході робочої поїздки в Луганську область назвав умови відновлення моста в Станиці Луганській. Він зазначав, що українська сторона хоче відбудувати цей міст.