ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики блокують ремонт моста в Станиці Луганській

Новини » Політика    24.07.2019 - 18:39
Бойовики блокують ремонт моста в Станиці Луганській
Фото: ремонт мосту в Станиці Луганській (dnews.dn.ua)

Фахівці-проектувальники не змогли наблизитися до зруйнованого мосту

Глава Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін заявив, що бойовики продовжують блокувати ремонт моста в Станиці Луганській. Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в Facebook РДА.

Глава РДА підкреслив, що в черговий раз "російська сторона і окупанти показали, що вони не бажають створювати відповідні умови для ремонту моста".

 
Окупанти не допустили спеціалістів до обстеження мосту.

Окупанти не допустили спеціалістів, які були повинні провести обстеження зруйнованої частини мосту, задля прийняття рішення щодо її відновлення.

Опубліковано Станично-Луганська районна державна адміністрація Середа, 24 липня 2019 р.

За його словами, бойовики перешкодили тому, щоб фахівці-проектувальники наблизилися до зруйнованого мосту в Станиці Луганській і почали відновлення споруди.

"Прибули проектанти, прибули фахівці, які повинні були оцінити ситуацію по зруйнованому мосту, щоб виготовити відповідний проект. Як тільки проектанти спустилися до провалу, вони були попереджені про те, що це буде сприйнято, як акт агресії, і людина у військовій формі, що знаходиться на протилежному боці, заборонила далі пересуватися", - зазначив Золкін.

Як писало РБК-Україна 24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ "Станиця Луганська" і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

Нагадаємо, 17 липня Тристороння контактна група в ході засідання у Мінську домовилася про демонтаж фортифікаційних споруд на території так званої "ЛНР". Українська сторона заявила, що готова в найближчі строки забезпечити свою частину ремонту моста.

Підкреслимо, раніше президент Володимир Зеленський у ході робочої поїздки в Луганську область назвав умови відновлення моста в Станиці Луганській. Він зазначав, що українська сторона хоче відбудувати цей міст.

Україна заявила про готовність до демонтажу фортифікацій під Станицею Луганською Україна пропонує відкрити КПВВ "Золоте" на час ремонту моста в Станиці Луганській
Новини України мостСтаница ЛуганскаябойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся