Боевики атаковали иранских пограничников, 10 погибших

Неизвестные боевики ночью убили пограничников

По меньшей мере десять пограничников погибли в результате столкновения с неизвестными боевиками на иракской границе, передает агентство AP.

Инцидент произошел ночью. Боевики напали возле города Мариван, что примерно в 620 километрах к западу от столицы страны Тегерана.

"По меньшей мере 10 иранских пограничников были убиты ночью неизвестными боевиками у иракской границы", - отмечает агентство.

Напомним, 20 июля на нефтехранилище в Иране прогремел мощный взрыв, в результате два человека получили ранения. Взрыв прогремел в нефтехранилище в промышленной зоне района Хомейни, расположенном в провинции Маркази.

Еще два человека считаются пропавшими без вести.

Как писало РБК-Украина, глава Госдепа США Майк Помпео в июне обвинил Иран в использовании своих посольств для организации террористических актов в Европе. Также Помпео предупредил, что действия Тегерана приведут к "реально высокой цене" после того, как Иран пригрозил сорвать поставки нефти на Ближнем Востоке, а в июле Иран подал иск в Международный суд ООН против США из-за восстановления государством санкций против Тегерана.