Бойовики атакували іранських прикордонників, 10 загиблих

Невідомі бойовики вночі вбили прикордонників

Щонайменше десять прикордонників загинули у результаті зіткнення із невідомими бойовиками на іракському кордоні, передає агентство AP.

Інцидент стався вночі. Бойовики здійснили напад біля міста Маріван, що приблизно в 620 кілометрах на захід від столиці країни Тегерана.

"Щонайменше 10 іранських прикордонників було вбито вночі невідомими бойовиками біля іракського кордону", - зазначає агентство.

Нагадаємо, 20 липня на нафтосховищі в Ірані прогримів потужний вибух, у результаті двоє людей отримали поранення. Вибух прогримів у нафтосховище в промисловій зоні району Хомейні, розташованому в провінції Маркази.

Ще двоє людей вважаються зниклими без вести.

Як писало РБК-Україна, глава Держдепу США Майк Помпео у червні звинуватив Іран у використанні своїх посольств для організації терористичних актів в Європі. Також Помпео попередив, що дії Тегерана спричинять "реально високу ціну" після того, як Іран пригрозив зірвати поставки нафти на Близькому Сході, а в липні Іран подав позов до Міжнародного суду ООН проти США через відновлення державою санкцій проти Тегерана.