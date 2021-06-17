Боевики 9 раз обстреляли Донбасс из минометов и гранатометов: один боец получил ранение
Боевики 9 раз обстреляли Донбасс за прошедшие сутки, 16 июня. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
В районе Авдеевки оккупанты дважды обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также в районах Зайцево, Талаковки и Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Новгородского украинских защитников обстреливали из вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.
В районе Луганского оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
А в районе Новотошковского наши позиции враг обстрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В результате этих обстрелов один украинский боец получил осколковое ранение.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано еще одно нарушение со стороны российских наемников. В районе поселка Пески боевики обстреляли позиции ООС из минометов 120-го калибра.
"На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь", - уточнили в ООС.
Напомним, что Путин считает аннексию Крыма "адекватным" поступком. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом США Байденом.
Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе мешают мониторингу ОБСЕ. Они не пропускали наблюдателей через КПВВ и обстреляли беспилотник.