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Путин назвал захват Крыма "адекватным": надо договориться с США о правилах поведения

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Женева, Среда 16 июня 2021 20:13
Путин назвал захват Крыма "адекватным": надо договориться с США о правилах поведения Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин, комментируя непредсказуемость политики Москвы, назвал захват украинского Крыма в 2014 году "адекватной реакцией" на угрозы. Он надеется, что сможет договориться с США о правилах поведения в решении региональных конфликтов.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.

"Если вы возьмете ситуацию, связанную с Украиной и Крымом - от этого все пляшут, правда? А что стабильного в том, что (США, - ред.) поддержали государственный переворот в Украине, когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Он готов был по сути отойти от власти и через три месяца объявить выборы. Нет, надо было совершить кровавый переворот, который привел к известным последствиям - юго-восток и Крым. И вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо?", - отметил Путин.

По его мнению, Россия ведет себя абсолютно "адекватно к возникающим угрозам".

"Полагаю, что для того чтобы ситуация была действительно стабильной, нам нужно договориться о правилах поведения во всех тех областях, которые мы сегодня упоминали - это и стратегическая стабильность, это и кибербезопасность, это решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всем этом можно договориться. Во всяком случае у меня сложилось такое впечатление по результатам нашей встречи с президентом Байденом", - отметил Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что на встрече с Байденом поднимался украинский вопрос, в частности, минские соглашения по Донбассу.

Он также обвинил Киев в том, что украинские предложения по минским соглашениям не имеют ничего общего с ними.

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