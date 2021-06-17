Бойовики 9 разів обстріляли Донбас з мінометів та гранатометів: один боєць отримав поранення
Бойовики 9 разів обстріляли Донбас минулої доби, 16 червня. В результаті один український військовослужбовець отримав поранення.
Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.
В районі Авдіївки окупанти двічі обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також у районах Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
У районі Водяного на Приазов'ї окупанти вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Новгородського українських захисників обстрілювали з озброєння БМП-1 та ручних протитанкових гранатометів.
У районі Луганського окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
А в районі Новотошківського наші позиції ворог обстріляв з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В результаті цих обстрілів один український боєць отримав осколкове поранення.
"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.
Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний.
Крім того, станом на сьогоднішній ранок зафіксовано ще одне порушення з боку російських найманців. У районі селища Піски бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів 120-го калібру.
"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь", - уточнили в ООС.
Нагадаємо, що Путін вважає анексію Криму "адекватним" вчинком. Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом США Байденом.
Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі заважають моніторингу ОБСЄ. Вони не пропускали спостерігачів через КПВВ і обстріляли безпілотник.