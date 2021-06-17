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Бойовики 9 разів обстріляли Донбас з мінометів та гранатометів: один боєць отримав поранення

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Україна, Четвер 17 червня 2021 08:16
Бойовики 9 разів обстріляли Донбас з мінометів та гранатометів: один боєць отримав поранення Фото: бойовики 9 разів обстріляли Донбас ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики 9 разів обстріляли Донбас минулої доби, 16 червня. В результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

В районі Авдіївки окупанти двічі обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також у районах Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

У районі Водяного на Приазов'ї окупанти вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Новгородського українських захисників обстрілювали з озброєння БМП-1 та ручних протитанкових гранатометів.

У районі Луганського окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

А в районі Новотошківського наші позиції ворог обстріляв з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті цих обстрілів один український боєць отримав осколкове поранення.

"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний.

Крім того, станом на сьогоднішній ранок зафіксовано ще одне порушення з боку російських найманців. У районі селища Піски бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів 120-го калібру.

"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, що Путін вважає анексію Криму "адекватним" вчинком. Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом США Байденом.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі заважають моніторингу ОБСЄ. Вони не пропускали спостерігачів через КПВВ і обстріляли безпілотник.

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