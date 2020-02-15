Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики на Донбассе с начала суток девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что в течение текущих суток вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 8- мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с Марьинкой, Красногоровкой, Павлополем и Широкино. Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Травневого, Орехово, Новолуганского.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 февраля в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения. Боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров. Всего оккупанты 13 раз открывали огонь по украинским укреплениям.

Также РБК-Украина писало, что новоприбывшие российские спецназовцы обстреляли позиции боевиков на Донбассе с целью создания провокации. В украинской разведке отметили, что отсутствие взаимодействия между боевиками и спецназовцами приводит к боевым потерям.