Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойовики на Донбасі з початку доби дев'ять разів порушили режим припинення вогню, українські військові не постраждали. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що протягом поточної доби збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120-мм і 8 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме: поряд з Мар'їнкою, Красногорівкою, Павлопілем і Широкино. Чотири ворожих обстрілу були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Травневого, Орехово, Новолуганського.

Відзначається, що в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 лютого в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення. Бойовики застосовували заборонені мінських угодами міномети 82-го і 120-го калібрів. Всього окупанти 13 разів відкривали вогонь по українським укріплень.