Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что 5 раз оккупанты обстреляли позиции оперативно-тактической группировки "Восток". Еще 4 обстрела боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка с миномета калибра 120 мм. В результате разрыва мины рядом с домом взрывной волной выбито оконное стекло, осколками которого ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в зоне боевых действий на Донбассе пять военнослужащих вооруженных сил получили ранения и еще двое - боевое поражение. Кроме того, один боец погиб.

Также сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных во время подвоза продуктов.