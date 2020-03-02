Бойовики 9 разів порушували режим тиші на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації 9 разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що 5 разів окупанти обстріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ще обстріли бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Слід зазначити, що противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу у зоні бойових дій на Донбасі п'ять військовослужбовців збройних сил отримали поранення і ще двоє - бойове ураження. Крім того, один боєць загинув.

Також повідомлялося, що бойовики обстріляли українських військових під час підвезення продуктів.