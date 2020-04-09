ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі 8 разів обстріляли позиції українських воїнів

Новини » Надзвичайні події     09.04.2020 - 15:06
Бойовики на Донбасі 8 разів обстріляли позиції українських воїнів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

Сьогодні, 9 квітня, бойовики станом на 12:00, вісім разів порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, ворог відкрив вогонь з напрямку від окупованих н.п. Старомихайлівка та Луганське. З напрямку від Золотого-5 окупанти випустили 2 міни 82-го калібру та вели обстріл з АГС по захисниках Оріхового.

Також близько 07:50 ворог відкрив вогонь по наших воїнах в районі Новгородського з ПТРК. Крім того, під ворожими мінометними обстрілами перебували наші захисники Оріхового та Хутора Вільний, де окупанти випустили декілька мін калібру 82 мм.

З 10:00 по оборонцях Павлополя окупанти порушили режим тиші в районі Богданівки та з напрямку від села Соснівське ворог випустив 5 мін 82-го калібру, та вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Як зазначається, втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 8 квітня збройні формування Російської Федерації, вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, один військовослужбовець зі складу ООС отримав поранення.

Бойовики вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено військового ТКГ домовилася подати ОБСЄ списки об'єктів для розмінування
Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся