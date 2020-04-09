Бойовики на Донбасі 8 разів обстріляли позиції українських воїнів

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

Сьогодні, 9 квітня, бойовики станом на 12:00, вісім разів порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, ворог відкрив вогонь з напрямку від окупованих н.п. Старомихайлівка та Луганське. З напрямку від Золотого-5 окупанти випустили 2 міни 82-го калібру та вели обстріл з АГС по захисниках Оріхового.

Також близько 07:50 ворог відкрив вогонь по наших воїнах в районі Новгородського з ПТРК. Крім того, під ворожими мінометними обстрілами перебували наші захисники Оріхового та Хутора Вільний, де окупанти випустили декілька мін калібру 82 мм.

З 10:00 по оборонцях Павлополя окупанти порушили режим тиші в районі Богданівки та з напрямку від села Соснівське ворог випустив 5 мін 82-го калібру, та вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Як зазначається, втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 8 квітня збройні формування Російської Федерації, вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, один військовослужбовець зі складу ООС отримав поранення.