Боевики 6 раз обстреляли позиции ООС, погиб украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Обстрелы совершались в районе Водяного, Докучаевска и Новолуганского

С начала суток, 30 августа, российско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинских военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что противник обстреливал позиции сил ООС с минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Обстрелы совершались в районе Водяного, Докучаевска и Новолуганского.

"Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 29 августа, боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Российские войска и их наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также сообщалось, что 29 августа бойцы "Азова" разбили разведгруппу боевиков. Противник пытался проникнуть на позиции сил ООС в районе Светлодарской дуги. В результате 4 боевиков было уничтожено, еще 1 захвачен.