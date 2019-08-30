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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия    30.08.2019 - 13:09
На Донбассе погиб украинский военный
Иллюстративное фото (ООС)

Около 09:00 зафиксировано ведение вражеского снайперского огня

От начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы четыре прицельных обстрела Водяного со стороны боевиков, в результате чего погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сначала оккупанты нарушили режим тишины после 01:00 ночи, применив стрелковое оружие. Далее, около 09:00 зафиксировано ведение вражеского снайперского огня.

"С грустью сообщаем, что от начала этой эпохи Объединенные силы понесли невосполнимую утрату - в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 августа, российско-оккупационные войска на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Кроме того, 28 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушали режим прекращения огня. При этом боевики применили беспилотник для сброса гранаты.

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