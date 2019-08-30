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Бойовики 6 разів обстріляли позиції ООС, загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 19:52
Бойовики 6 разів обстріляли позиції ООС, загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Обстріл відбувалися в районі Водяного, Докучаєвська і Новолуганского

З початку доби, 30 серпня, російсько-окупаційні війська на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув один український військовий. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що ворог обстрілював позиції сил ООС з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперського і стрілецької зброї. Обстріл відбувалися в районі Водяного, Докучаєвська і Новолуганского.

"Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 серпня, бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Російські війська і їх найманці застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Також повідомлялося, що 29 серпня бійці "Азова" розбили розвідгрупу бойовиків. Противник намагався проникнути на позиції сил ОНС в районі Светлодарской дуги. У результаті 4 бойовиків було знищено, ще 1 захоплений.

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