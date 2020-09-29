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Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет

Автор: РБК-Украина

На Донбассе 28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В утренние часы суток недалеко от населенного пункта Старогнатовка боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время - из станкового противотанкового гранатомета.

Вблизи Авдеевки враг провоцировал украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

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Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Украинские военные огонь не раскрывали.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелы со стороны противника не зафиксированы.

Напомним, 27 сентября боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия 27 июля зафиксировали более тысячи нарушений.

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