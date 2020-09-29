Бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат немає

На Донбасі 28 вересня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У ранковий час доби неподалік населеного пункту Старогнатівка бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час - зі станкового протитанкового гранатомета.

Поблизу Авдіївки ворог провокував українських військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Окрім того, військовослужбовці Збройних сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.

Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 вересня бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що спостерігачі ОБСЄ з початку перемир'я 27 липня зафіксували більше тисячі порушень.