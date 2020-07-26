Боевики 4 раза обстреляли позиции ООС, потерь нет

В воскресенье, 26 июля, российские наемники на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки, Водяного и Широкино.

"В утреннюю пору противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Авдеевки, при этом используя минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а из гранатометов различных систем враг вел обстрел опорных пунктов Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Широкино.

Кроме того, по защитникам Водяного российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17", - говорится в сообщении.

Напомним, с 27 июля на Донбассе вступает в силу соглашение о полном прекращении огня, которое согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как писало РБК-Украина, на передовую отправят украинских миротворцев ООН и привлекут представителей отечественных и иностранных СМИ.

Кроме этого, ранее в террористических группировках "ЛДНР" заявили, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.