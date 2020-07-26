Бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС, втрат немає

У неділю, 26 липня, російські найманці на Донбасі чотири рази обстріляли українські позиції. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Обстріли зафіксовані поблизу Авдіївки, Водяного і Широкіного.

"У ранкову пору противник обстріляв позиції українських захисників поблизу Авдіївки, при цьому використовуючи міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а з гранатометів різних систем ворог вів обстріл опорних пунктів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне і Широкіно.

Крім того, по захисникам Водяного російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі набуває чинності угода про повне припинення вогню, яку погодили в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляло РБК-Україна, на передову відправлять українських миротворців ООН і залучать представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Крім цього, раніше в терористичних угрупованнях "ЛДНР" заявили, що їх силові структури переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня.